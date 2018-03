Sicilia, Giammanco (Fi): non alzare toni, ascoltare e confrontarsi

Roma, 8 mar. - "Non è alzando i toni, o addirittura dichiarando guerra, che si risolvono le incomprensioni all'interno di un grande partito come il nostro. Al di là dell'ottimo risultato elettorale raggiunto da Forza Italia in Sicilia, grazie al lavoro del nostro coordinatore Gianfranco Miccichè e all'innegabile appeal del presidente Berlusconi, credo sia giusto ascoltare e confrontarsi. Con garbo e con la volontà di continuare a costruire, sempre". Lo afferma in una nota Gabriella Giammanco, eletta in Sicilia al Senato.