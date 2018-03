8 marzo, De Petris (Leu): in piazza contro discriminazioni

Roma, 8 mar. - "Oggi pomeriggio sarò alla grande manifestazione delle donne, contro le violenze che ogni giorno colpiscono le donne, contro le molestie e contro i ricatti sessuali, una pratica tra le più odiose che finalmente è stata presa di mira dalle donne in tutto il mondo. Ma credo che la manifestazione e lo sciopero di oggi mettano all'ordine del giorno una discriminazione altrettanto pesante e forse anche più insidiosa, quella in base alla quale il lavoro delle donne viene pagato troppo spesso meno di quello maschile. E' ora di porre fine a una pratica che coniuga discriminazione sessista e sfruttamento del lavoro. Questo chiedono le donne, questo inizieremo a imporre oggi in piazza a Roma". Lo dichiara in una nota la senatrice di Leu, Loredana De Petris.