Mediaset corre in Borsa, tornano speculazioni su fusione con Tim

Milano, 8 mar. - Mediaset e Tim sotto i riflettori a Piazza Affari dopo che la discesa in campo del fondo Elliott nel gruppo di tlc ha riportato in auge la suggestiva ipotesi di uno scenario di una possibile fusione tra le due aziende. Mediaset balza del 7,6% a 3,288 euro. Forti i volumi con azioni scambiate pari all'1,3% del capitale. Telecom guadagna il 4,4% a 0,8218 euro, proseguendo il rally innescato martedì dalla notizia dell'ingresso nel capitale del fondo attivista Elliott in chiave anti-Vivendi, primo socio di Tim e secondo azionista di Mediaset dietro a Fininvest.

Parlando, invece, del mancato accordo su Premium, per cui è in corso una disputa giudiziaria, Arnaud de Puyfontaine, Ceo di Vivendi e presidente di Tim, oggi in un'intervista al Messaggero ha dichiarato: "un accordo avrebbe molto senso, il progetto strategico ha ancora più valore adesso che quando l'avevamo proposto".