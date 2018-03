Catalogna, programma governo indipendetisti prevede referendum

Barcellona, 8 mar. - I due principali partiti indipendentisti catalani, il conservatore Junts per Catalunya e la sinistra repubblicana di Erc, hanno raggiunto un accordo per un programma di governo che prevede anche l'organizzazione di un futuro referendum sulla Costituzione della "Repubblica Catalana", proclamata nell'ottobre sorso e rimasta lettera morta.

Il documento prevede inoltre la creazione in Belgio di una struttura di governo parallelo presieduta da Carles Puigdemont, che avrebbe l'incarico di seguire in particolare il processo costituente. La rinuncia a un autonomismo esplicito a favore di un rilancio del processo indipendentista ha come obbiettivo ottenere i voti della sinistra radicale della Cup, uscita ridimensionata dalle elezioni ma necessaria per garantire l'investitura di Jordi Sanchez, se questa approdasse effettivamente in Parlamento il prossimo 12 marzo.

(Segue)