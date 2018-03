Ist. Cattaneo: M5s pigliatutto al Sud ma al Nord cede alla Lega -2

Roma, 8 mar. - "È dunque avvenuta - sottolinea l'Istituto - una meridionalizzazione del voto al Movimento 5 stelle, un fenomeno che iniziava a essere visibile già a partire dalle elezioni europee del 2014. Indubbiamente, le difficoltà economiche e lavorative, di gran lunga più diffuse al Sud rispetto al Nord, possono aver favorito il consenso al M5s, che presenta tra i punti principali del suo programma misure assai popolari di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza o l`aumento delle pensioni minime. Il partito è sempre più in grado di guadagnare nuovo consenso soprattutto grazie alla sua maggiore capacità di intercettare il disagio e l`esclusione sociale".

"Il M5s - viene spiegato - conquista voti ai danni del Pd, ma nelle città del Nord ne cede a vantaggio della Lega. Questo movimento di voto è presente in tutte le città analizzate, evidenziando quindi come mai il M5s non sia riuscito a crescere in maniera omogenea in tutto il territorio. Ad esempio, a Brescia il saldo finale di questo movimento di voto risulta quasi a somma zero: un partito del 4,9% lascia il Pd per votare il M5s, che però cede altrettanti voti alla Lega (4,7%). A Parma addirittura il M5s perde da questo meccanismo di scambio: guadagna 1,7 dal Pd ma ne perde ben 5,5 verso la Lega. I flussi provenienti dal Pd sono presenti anche nelle due città del Sud analizzate, dove però mancano i movimenti in uscita verso la Lega. Al Sud, la concorrenza della Lega è assente e il panorama elettorale è meno competitivo per il Movimento, che può continuare a fare da partito 'pigliatutti'. È questo un meccanismo che ha favorito la disomogeneità territoriale del suo successo".

Secondo l'Istituto Cattaneo, "i numeri ci mostrano che la svolta moderata (l`investitura di Di Maio, il passo di lato di Grillo, la scelta di condurre una campagna elettorale dai toni più istituzionali) che ha cambiato di recente la natura del Movimento è stata vincente dal punto di vista elettorale. Questa svolta ha generato una vittoria così consistente nei numeri da riuscire a mascherare le difficoltà del Movimento a tener testa alla Lega e alla sua proposta più radicale ed antiestablishment. Quest`ambivalenza insita nella natura stessa del Movimento è emersa in maniera evidente dai flussi. Da una parte, la svolta moderata ha convinto nuovi elettori del centro-sinistra, che sono arrivati sistematicamente e in maniera consistente dal Pd; dall`altra parte, proprio questo cambio di rotta operato da Di Maio ha reso meno credibile il Movimento agli occhi dei suoi elettori più radicali, che hanno deciso di abbandonare il partito al Nord, attratti dall`offerta di Salvini".