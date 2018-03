Ist. Cattaneo: M5s pigliatutto al Sud ma al Nord cede alla Lega

Roma, 8 mar. - "Il M5s aumenta i propri voti di quasi 2 milioni, passando da 8,7 milioni nel 2013 a 10,7 nel 2018; una crescita che vale quasi +20% in termini di voti assoluti e +7,2 punti percentuali in termini di voti validi (dal 25,5% al 32,7%)". Lo afferma l'istituto Cattaneo che ha analizzato i dati del successo dei pentastellati alle elezioni politiche. "Si tratta - si legge - di un risultato eccezionale, anche data la novità del partito. Infatti, spesso i nuovi partiti subiscono delle perdite alla seconda prova nazionale. Questo non accade al M5s, che anzi aumenta notevolmente il proprio bacino elettorale, testimoniando che non si tratta di un fenomeno passeggero nel panorama politico italiano".

Ma "se nel 2013 il successo del Movimento si legava alla sua capacità di trovare un consenso trasversale nelle diverse zone del paese, nel 2018 lo straordinario risultato elettorale si spiega con le prestazioni avute nelle regioni del Centro (+7,2 punti percentuali) e, soprattutto, del Sud (+20,7)".

"Sebbene nel 2018 il M5s mantenga una distribuzione dei consensi ampia su tutto il territorio nazionale - spiega l'Istituto Cattaneo - rispetto al 2013 il Movimento 5 stelle incrementa i propri consensi soprattutto in alcune regioni del Sud Italia: Campania (+27,3 punti percentuali), Basilicata (+20,1), Puglia (+19,4) e Calabria (+18,6). Questo permette di mascherare una lieve diminuzione del suo consenso nella maggioranza delle regioni del Nord (-2,6 in Friuli, -2,0 in Liguria e -1,9 in Veneto) e una certa stabilità nelle regioni della 'Zona rossa' (+3,5 nelle Marche, +2,9 in Emilia-Romagna, mentre rimane inalterata la sua forza in Umbria e Toscana)". (Segue)