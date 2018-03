Roma, 8 mar. - "Abbiamo davanti a noi una nuova pagina delle nostre battaglie di libertà da scrivere insieme: io sarò in prima linea come sempre, nonostante la impossibile e inaccettabile condanna politica che mi ha costretto a non partecipare alle elezioni, con una conseguente forte penalizzazione del nostro movimento". Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera inviata agli eletti di Forza Italia per convocarli a una riunione mercoledì alla Camera.