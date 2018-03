Milano, 8 mar. - La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di febbraio 2018 è stata positiva per circa 64 milioni di euro, per un totale da inizio anno pari a circa 409 milioni. Il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 94,3 miliardi, in aumento di circa il 29% rispetto al dato di fine febbraio 2017.