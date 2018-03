Berlusconi: farò di tutto per uscire da stallo e avere governo

Roma, 8 mar. - Silvio Berlusconi scrive una lettera agli eletti di Forza Italia, dandogli appuntamento per mercoledì. Il leader azzurro spiega che l'incontro servirà "per definire una prospettiva politica nella quale, come leader di Forza Italia e garante verso gli elettori degli impegni assunti nella campagna elettorale, intendo fare tutto il possibile, con la collaborazione di tutti, per consentire all'Italia di uscire dallo stallo, di darsi un governo, di rimettersi in cammino sulla strada della crescita nella responsabilità e nella sicurezza".