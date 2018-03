8 marzo, a Khartoum #PressforProgress contro discriminazioni-2

Roma, 8 mar. - L`ambasciatore Mubarak, dopo aver ringraziato l`Italia e i partner presenti per il supporto dato, ha aggiunto che tali celebrazioni sono uno strumento molto utile per stimolare processi di trasformazione all`insegna del rispetto di diritti, dignità e uguaglianza.

Le celebrazioni sono state l`occasione per ricordare il ruolo dell`Italia in Sudan e l`impegno nel promuovere la partecipazione attiva delle donne nella società, combattendo ogni forma di discriminazioni. L`Italia investe più di 6 milioni di euro in iniziative volte a sostenere l`abbattimento delle barriere socio-culturali che impediscono l`equo accesso a parità ed equità di diritti, empowerment economico e accesso al credito e diritto alla salute.