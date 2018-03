8 marzo, a Khartoum #PressforProgress contro discriminazioni

Roma, 8 mar. - Otto marzo incentrato sullo slogan #PressforProgress a Khartoum, in Sudan, dove l`Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in collaborazione con l`Università Al Neelain, ha celebrato la Giornata internazionale delle donne alla presenza dell`Ambasciatore Mubarak H. Rahamtalla, rappresentante del ministero della Sicurezza e dello Sviluppo Sociale, dell`ambasciatore italiano Fabrizio Lobasso, di rappresentanti dell`Ateneo Sudanese e dell`Unione Europea.

Secondo quanto si precisa in una nota, lo slogan #PressforProgress punta a celebrare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne e a porre l`attenzione su temi sensibili quali salute, sviluppo economico, leadership, ambiente, discriminazioni e violenze ed educazione.

Nel suo messaggio, l'ambasciatore italiano ha ricordato che vi è una forte spinta per promuove l`uguaglianza di genere e l`empowerment delle donne in linea con l`obiettivo 5 dell`Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che sostiene la parità di genere non solo come un diritto umano fondamentale, ma come condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace.

"Dobbiamo essere fieri dei progressi fatti in parità di genere ed emancipazione delle donne - ha aggiunto - ma la Giornata internazionale delle donne ci ricorda che dobbiamo impegnarci ancora perché oggi donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo".