Draghi: reazione mercati a voto Italia simile a altre elezioni Ue

Roma, 8 mar. - Oltre al voto in Italia "quello che abbiamo visto nelle ultime precedenti elezioni non suggerisce che i mercati reagiscano in un modi che minerebbero la fiducia e la reazione sulle elezioni italiane è stata più o meno la stessa di quelle che si sono viste su altre elezioni e eventi politici, in cui si temevano pesanti correzioni dei mercati e volatilità". Lo ha rilevato il presidente della Bce, Mario Draghi nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.

Al tempo steso però "una protratta fase di instabilità potrebbe minare la fiducia e tutto quel che minaccia la fiducia ha effetti negativo sulla produzione", ha aggiunto.