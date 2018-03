Draghi: unanimi sul togliere l'ipotesi di un aumento del Qe

Roma, 8 mar. - E' stata unanime la decisione di oggi del Consiglio direttivo della Bce di rimuovere dal tavolo la possibilità di aumentare il programma di acquisti di titoli, il quantitative easing che proseguirà almeno fino a settembre 2018. "si tratta di una decisione prevalentemente di contesto - ha spiegato il presidente Mario Draghi al termine del direttorio - abbiamo rimosso l'esplicito riferimento ad un incremento (del Qe) alla luce di un peggioramento del quadro" che oggi la Bce non prevede.

"Ricordo che la frase in questione era stata introdotta nel 2016, quando tagliammo la mole del Qe da 80 miliardi di euro al mese a 60 miliardi di euro al mese ed era ovviamente una situazione molto diversa da quella attuale. La decisione è stata unanime, è una decisione di contesto - ha detto - senza ricadute rilevanti per le nostre attese né per le nostre capacità di reazione. Rilevo poi che continuiamo ad attenderci che i tassi restino bassi per un protratto periodo di tempo e ben oltre la fine degli acquisti netti di titoli".