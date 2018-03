Roma, 8 mar. - "Al Quirinale per ripercorrere quanto fatto in questi anni per ridurre diseguaglianza di genere e tracciare strada verso piena emancipazione di tutte a partire da esempio delle grandi protagoniste della Storia della nostra Repubblica". Lo ha scritto in un tweet Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, che questa mattina ha partecipato alla celebrazione della festa della donna al Colle.