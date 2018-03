Identificati i resti di Amelia Earhart, leggendaria... -2

New York, 8 mar. - Jantz ha aggiunto che "a meno di prove definitive sul fatto che questi resti non siano di Amelia Earhart, la spiegazione più convincente è che siano suoi". Le analisi di Jantz sono state possibili grazie al software ForDisc e si sono avvalse anche dello studio di fotografie e vestiti dell'aviatrice.

Amelia Earhart scomparve nel 1937 in prossimità dell'isola Howland, mentre tentava di fare il giro del mondo in aereo insieme al navigatore Frederick Noonan. La sua scomparsa è rimasto uno dei misteri più appassionanti del ventesimo secolo e, in questi decenni, si sono susseguite diverse spedizioni per trovare i suoi resti. Nel 2009 è uscito al cinema il film 'Amelia', con protagonista Hilary Swank, che ripercorre la vita di Earhart.