8 marzo, Amnesty: Parlamento russo si prende gioco di molestie -4

Roma, 8 mar. - Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ha invece fatto questa dichiarazione contro le tre giornaliste: "Vi sentite in pericolo quando lavorate alla Duma? Allora cercatevi un altro lavoro!". Molti altri suoi colleghi, comprese alcune parlamentari, hanno definito le denunce "una provocazione".

"Le leggi in vigore in Russia hanno urgente bisogno di riforme per allinearsi agli standard internazionali sui diritti umani e combattere con efficacia ogni forma di violenza sessuale, comprese le molestie sessuali e le aggressioni sul lavoro, a casa e in ogni altro luogo. Ad oggi, la legislazione russa non protegge in alcun modo le vittime di molestie sessuali e molte vittime di aggressioni sessuali", ha sottolineato Krivosheev.

La protesta si è svolta nelle modalità consentite dalla legge, ovvero mediante un picchetto singolo che ha visto alternarsi, uno per volta, gli attivisti e i simpatizzanti di Amnesty International con un singolo cartello mentre un gruppo di ultra-nazionalisti a poca distanza lanciava insulti.