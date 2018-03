8 marzo, Amnesty: Parlamento russo si prende gioco di molestie -2

Roma, 8 mar. - Il 7 marzo il presidente della Duma ha invitato le tre giornaliste, che erano state palpeggiate mentre lo intervistavano, a "cercarsi un altro lavoro". In base alla legge vigente in Russia, questi comportamenti non costituiscono reato.

"Lo scorso anno i parlamentari russi hanno votato una legge che depenalizza alcune forme di violenza domestica. Oggi celebrano la Giornata internazionale delle donne mostrando solidarietà a un collega accusato di molestie sessuali", ha commentato Denis Krivosheev, vicedirettore di Amnesty International per l`Europa orientale e l`Asia centrale. (Segue)