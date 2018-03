8 marzo, Di Maio: vera parità di genere solo con la meritocrazia

Roma, 8 mar. - "La strada per una vera parità sul lavoro è ancora lunga e passa per un valore: la meritocrazia". Lo scrive Luigi Di Maio, candidato premier M5s, a corredo di una foto pubblicata su instagram.

"Stamattina - racconta - sono stato al Quirinale per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, quest`anno dedicata al tema 'Donne e Costituzione'. E` proprio la nostra Carta, all`articolo 37, a ricordarci che 'La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore'. E` una parità che oggi ci sembra scontata eppure nella realtà ancora non c`è: il tasso di occupazione femminile è ancora troppo basso rispetto a quello maschile (nel Mezzogiorno il 21,9% delle donne non lavora) e restano ancora differenze profonde in termini di retribuzione e di possibilità di fare carriera rispetto ai colleghi maschi. La strada per una vera parità sul lavoro è ancora lunga e passa per un valore: la meritocrazia. Lavoreremo per questi obiettivi, cominciando da misure che aiutino le donne a conciliare famiglia e lavoro, e da un sistema di welfare che le sostenga quando mettono al mondo un figlio. Intanto, grazie di cuore a tutte le donne".

"Al Senato - ricorda Di Maio - il gruppo parlamentare con più donne elette sarà quello del MoVimento 5 Stelle: 42 su un totale di 112 parlamentari".