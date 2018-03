Usa-Russia, Lavrov non incontrerà Tillerson in Etiopia

Harare, 8 mar. - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha annunciato che non incontrerà oggi in Etiopia l'omologo americano Rex Tillersos, bollando come "false" le dichiarazioni del dipartimento di Stato Usa sul fatto che non sia mai stata discussa l'ipotesi di tenere un faccia a faccia nella capitale etiopica.

Lavrov arriverà oggi ad Addis Abeba, dove già si trova da ieri Tillerson. Parlando da Harare, nello Zimbabwe, Lavrov ha detto: "Non avrei voluto commentare questa questione, ma oggi ho appreso che non ci sarebbero state discussioni sulla possibilità di tenere questo incontro. Visto che hanno ritenuto opportuno fare tali dichiarazioni, voglio dire che non è vero".

"Quando è emerso che entrambi saremmo stati questa sera in Etiopia, abbiamo inviato l'opportuna proposta agli americani, che hanno detto che avrebbero valutato - ha aggiunto Lavrov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass - ma quando ieri gli è stato chiesto se l'incontro ci sarebbe stato o meno, loro hanno risposto che l'incontro non era mai stato discusso".

Da parte sua, da Addis Abeba Tillerson ha bollato come "sciocca" l'idea che avrebbe respinto la proposta di un incontro, aggiungendo che "se non ci riusciamo qui, io e lui ci vediamo spesso in giro per il mondo e abbiamo i rispettivi numeri di telefono e li usiamo".