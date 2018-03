Open Fiber, siglata convenzione comuni Sicilia-Infratel per Bul

Roma, 8 mar. - Sono più di 150 le amministrazioni comunali siciliane ad aver già siglato l`apposita convenzione Infratel, passaggio propedeutico alla realizzazione d`una rete in fibra ottica che sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. "Questo iter - spiega una nota di Open Fiber - è finalizzato a raggiungere entro il 2020 il traguardo fissato da Agenda digitale europea e Piano per la Banda ultra larga: permettere all`85% degli italiani di potersi connettere al web a una velocità minima di 100 megabit per secondo (sono invece 30 i megabit al secondo da garantire al 100 per cento dei cittadini)".

La sottoscrizione della convenzione Infratel precede la fase di progettazione, affidata a Open Fiber (compartecipata di Enel e Cdp Equity) vincitrice del bando che prevede il cablaggio delle aree definite "a fallimento di mercato" dal ministero dello Sviluppo Economico. In questo elenco compaiono accanto ai centri meno popolati anche le zone rurali e meno servite da servizi di telecomunicazione delle città (capoluoghi compresi).