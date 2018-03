Mattarella: donne artefici Repubblica, danno lezioni a partiti -2

Roma, 8 mar. - L'azione delle donne si è rivelata, per Mattarella, "anche un possente strumento dell'attuazione della Costituzione. Non è un caso che alcune delle leggi che hanno inciso profondamente nella realtà italiana siano il frutto dell'intelligenza, e della dedizione, di donne valorose". Il capo dello Stato a questo proposito ha ricordato alcuni traguardi raggiunti: la legge Merlin sullo sfruttamento della prostituzione, leggi che hanno "scardinato" i principi discriminatori nel mondo del lavoro a comnciare dalla tutela delle lavotarici madri, il divieto di licenziamento a causa del matrimonio, la piena parità di trattamento nel lavoro tra uomini e donne (che ancora oggi presenta comunque ostacoli, "fino a odiose discriminazione nei licenziamenti"), la riforma del diritto di famiglia nel 1976 un anno dopo lo scontro referendario sul divorzio. Ancora, il servizio sanitario nazionale, le leggi-quadro sul volontariato e per l'assistenza e diritti delle persone disabili.

"Sarebbe un grave errore - ha rilevato Mattarella - pensare che queste vicende parlamentari facciano parte di una storia minore della politica. Rappresentano piuttosto - e al contrario - lo sforzo di adeguamento del diritto che il Parlamento compie nell'evolversi della società, sotto la guida di una Costituzione i cui principi sono, costantemente, garanzia e stimolo alla crescita".

La strada per l'affermazione della libertà delle donne, ha rilevato Mattarella, "prosegue. E presenta difficoltà, vecchie e nuove". A partire "dalle molestie, le violenze fisiche e morali che talvolta irrompono nei rapporti professionali e di lavoro o tra le mura domestiche, ferendo le coscienze, prevaricando libertà e speranze, costituiscono una realtà inaccettabile, e purtroppo tuttora presente".

Per il presidente della Repubblica "ogni energia va profusa per prevenire e impedire che le donne diventino il bersaglio dell'odio e del risentimento. Contro i femminicidi occorre puntare sull'educazione al rispetto, come, opportunamente, ha iniziato a fare il ministero dell'Istruzione, d'intesa con il Dipartimento delle Pari Opportunità, in avvio di questo anno scolastico".

L'8 marzo, ha affermato Mattarella, "è una giornata di impegno comune. L'Italia di oggi - nella stessa pubblica amministrazione, nei ruoli dirigenti - presenta un'immagine decisamente diversa da quella di pochi decenni or sono. Ma persistono lacune, svantaggiando le donne e svantaggiando il Paese. Oggi le donne sono più consapevoli. Più presenti e responsabili nella politica, nella cultura, nell'impresa, nella scuola, in tutti gli altri luoghi di lavoro. Non ancora quanto dovrebbero - è il rammarico espresso da Mattarella - e quanto sarebbe utile. Ma l'8 marzo ricorda alla coscienza, e alla cultura, del popolo italiano la centralità della questione femminile. Una questione a cui l'intera società è chiamata a dare una risposta all'altezza della libertà e della dignità che la nostra Costituzione ci ha fatto raggiungere".