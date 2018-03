Ryanair: dopo accordo con Anpac al lavoro per contratto lavoro

Roma, 8 mar. - Ryanair conferma di aver siglato con l`italiana Anpac (Associazione nazionale piloti aviazione civile) un accordo per il riconoscimento sindacale. L'Anac, spiega la compagnia, sarà ora l`unico organo di rappresentanza per i piloti di Ryanair impiegati in Italia.

"L`accordo di riconoscimento con Anpac - si legge in una nota - è significativo in quanto attualmente l`Italia conta quasi 80 dei circa 400 aeromobili della flotta di Ryanair: il 20% del corpo piloti di Ryanair" che ora "attende di collaborare con Anpac e con i neo eletti rappresentanti Ryanair in Anpac per concludere un primo Contratto collettivo di lavoro per i piloti impiegati direttamente dalla compagnia che sono di base in Italia".

"Siamo lieti di annunciare l`accordo di riconoscimento con Anpac in rappresentanza dei nostri piloti direttamente impiegati in Italia - ha commentato Eddie Wilson, chief people officer di Ryanair -. Questo accordo (che segue quello siglato nel Regno Unito con Balpa a gennaio) avvalora la decisione presa a dicembre dal Board di Ryanair sulla volontà di riconoscere i sindacati. L`aumento del 20% degli stipendi per la maggior parte dei nostri piloti e il riconoscimento degli organi sindacali in due importanti mercati (Regno Unito e Italia) che insieme rappresentano il 45% del nostro corpo piloti, dimostra quanto Ryanair sia determinata a sviluppare relazioni con quei sindacati che desiderano lavorare con noi e quanti progressi abbiamo compiuto in un breve periodo di tempo".

"Stiamo compiendo passi in avanti anche con i sindacati dei principali Paese europei - ha concluso -, e ci auguriamo di siglare ulteriori accordi di riconoscimento con gli organi di rappresentanza di piloti e personale di bordo nelle prossime settimane e mesi".