Roma, 8 mar. - "Secondo me Renzi ha detto con chiarezza che non si ricandida alle primarie, non vuole fare il segretario, ha fatto la sua parte". Lo ha detto Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd, a Omnibus su La7.

"Lo ha detto - ha aggiunto - quando ha detto mi dimetto, facciamo il congresso. Altrimenti avrebbe detto mi dimetto e mi candido al congresso".