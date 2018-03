Gb, Meloni: in Europa si sta affermando eutanasia di Stato

Roma, 8 mar. - "Difendiamo la vita. Eseguita la sentenza dei giudici britannici e della Corte europea dei diritti umani: il piccolo Isaiah Haastrup è morto tra le braccia dei suoi genitori, Lanre e Lakesha, 6 ore dopo l'interruzione della respirazione artificiale che gli consentiva di vivere. Ecco l'eutanasia di Stato che si sta affermando in Europa nel silenzio complice della politica e dei media. Riposa in pace, piccolo Isaia. Anche nel tuo nome continueremo a batterci per difendere la vita, dal concepimento alla morte naturale". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.