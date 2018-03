Gb, medici pronti a staccare macchine a bimbo con danni cerebrali

Roma, 8 mar. - I genitori di Isaiah Haastrup, il bambino inglese con gravi problemi cerebrali al centro di una battaglia legale per il diritto alla vita, hanno annunciato che i medici intendono staccare mercoledì i macchinari che lo tengono in vita artificialmente. Meno di 24 ore prima, scrive il Guardian, il loro appello di fronte alla Corte europea era stato respinto.

I genitori di Isaiah, Lanre Haastrup e Takesha Thomas, entrambi di 36 anni e residenti nel sud di Londra, si sono detti scioccati e delusi per la tempistica. "Questo non è senz'altro sufficiente per salutare nostro figlio; vorremmo chiedere un periodo ragionevole da trascorrere con Isaiah", ha detto la coppia in una nota.

Isaiah non può respirare o muoversi autonomamente dopo aver subito lesioni cerebrali irreparabili per carenza di ossigeno alla nascita. All'Alta Corte di Londra è stato spiegato che morirà molto presto quando gli sarà tolto il supporto per la ventilazione.

