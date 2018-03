Lamborghini, a dipendenti premio risultato 2017 di 2.854 euro

Bologna, 8 mar. - Per avere ampiamente superato gli indicatori aziendali di produttività, redditività e qualità, ad aprile i dipendenti di Lamborghini riceveranno in busta paga oltre allo stipendio 2.800 euro circa come premio di risultato dello scorso anno. Il 2017, infatti, per la casa automobilistica di Sant'Agata bolognese è stato un anno record per le vendite e per il lancio del nuovo Suv. La notizia è stata comunicata, al termine dell'assemblea sindacale, dai delegati di Fiom.

La cifra di 2.854,94 euro è un record come premio di risultato che non aveva mai superato i previsti 2.700 euro. "Questo risultato - spiega la Fiom di Bologna - è frutto dell'ampio margine di superamento di tutti e tre gli indicatori aziendali di produttività, redditività e qualità e testimonia quindi l'ottimo lavoro degli operai e degli impiegati di Automobili Lamborghini".

Il 2017 - ricorda il sindacato delle tute blu - è stato un anno record per le vendite dei due modelli attuali (Aventador e Huracan) e il 2018 sarà l'anno del lancio in produzione del Suv Urus, appena presentato al salone di Ginevra.