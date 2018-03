Mps, Morelli: no interlocuzioni con Mussari su Fresh e Santorini

Milano, 8 mar. - "Non ricordo di avere avuto interlocuzioni dirette" con l'allora presidente di Mps, Giuseppe Mussari, "sulle operazioni Fresh e Santorini".Lo ha sottolineato l'attuale Ad di Mps, Marco Morelli, sentito come testimone nell'ambito del principale filone del processo milanese che vede coinvolti gli ex vertici della banca per presunte irregolarità finanziarie, negli anni in cui Morelli era vicedirettore generale e poi cfo. Nel mirino dei pm proprio il prestito ibrido Fresh e le operazioni sui derivati Alexandria e Santorini. "Tecnicamente ebbi conoscenza dell'operazione Santorini quando ero già diventato cfo nel 2009", ha spiegato.