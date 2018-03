Pd, Romano: sconfitta di tutti, non solo di Renzi, ora opposizione -2

Roma, 8 mar. - "Sgombrato il campo, e finalmente, da ogni fantasia su una nostra collaborazione governativa con la destra o i Cinque Stelle, si tratterà di concentrarsi sulla doppia responsabilità che compete a qualsiasi opposizione in un contesto democratico: prepararsi alla prossima stagione di governo e dedicarsi all'elaborazione di una visione dell'Italia che vorremo. E' qui, ancora una volta, che insiste il tema del patrimonio politico e culturale che si è raccolto in questi anni attorno alla leadership di Renzi. Un patrimonio che sarà strumento fondamentale nella contesa per la guida del Pd", conclude Romano.