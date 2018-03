Pd, Romano: sconfitta di tutti, non solo di Renzi, ora opposizione

Roma, 8 mar. - "Il rito dell'umiliazione del leader sconfitto da parte di coloro che ne avevano condiviso fortuna e responsabilità, noto anche come "calcio dell'asino", è una delle abitudini più penose e ricorrenti della storia italiana. Non deve dunque stupire che anche Matteo Renzi stia subendo in queste ore lo stesso trattamento. La sfilza di "l'avevo detto", "l'ho sempre pensato", "ma come avete fatto a non capirlo" etc. è sostanziosa, imbarazzante ma soprattutto inutile". Lo scrive Andrea Romano nel suo editoriale su Democratica.

"Le scelte e gli orientamenti di fondo che hanno segnato la politica del PD in questi anni hanno rappresentato un patrimonio comune a tutto il partito. Un patrimonio che può e deve essere condiviso, soprattutto nel momento della sconfitta, anche da coloro che ieri scelsero con coerenza di restare dentro i confini del Pd da minoranza e che oggi - proprio per quella scelta - possono legittimamente rilanciare la propria sfida per la leadership. Da questa condivisione è inevitabile partire per comprendere ed elaborare le ragioni della sconfitta - prosegue Romano - a meno che non si pensi davvero che la sconfitta di domenica si possa spiegare e risolvere con 'il problema del carattere di Matteo Renzi'. Ma usare questo metodo significherebbe cancellare i risultati di un'azione di governo che, proprio nella sua collegialità, ha dato al paese quello che il Partito Democratico ha sempre auspicato per l'Italia: più diritti civili e meno tasse, più crescita economica e meno crisi aziendali, più welfare realmente efficace e meno rendite di posizione".

(Segue)