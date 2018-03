Fca, Comune Torino: si sperimenti su territorio guida autonoma

Torino, 8 mar. - "Vogliamo portare sul nostro territorio la sperimentazione di progetti innovativi su scala nazionale, come ad esempio quello della guida autonoma, che potrebbero essere molto importanti per futuri investimenti, anche del gruppo Fca".La proposta arriva dall'assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco, che insieme al vice sindco Guido Mmontanari e all'assessore al Bilancio, Sergio Rolando, ha partecipato al tavolo con i sindacati metalmeccanici in Regione Piemonte, sulle prospettive degli stabilimenti torinesi di Fca.

"Torino non può vivere solo di trasformazioni edilizie, grandi eventi e commercio, dobbiamo preservare e sostenere le nostre aree produttive e mantenere qui un polo competitivo dal punto di vista del lavoro, della ricerca e dello studio legato al comparto automotive. È un passaggio fondamentale. Come istituzioni abbiamo l'obbligo di vigilare e di supportare un settore strategico per la nostra città" ha dichiarato il vice sindaco MOntanari.