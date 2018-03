Usa, Trump sui dazi: dobbiamo proteggerci, ma flessibili con amici

New York, 8 mar. - "Aspetto con impazienza l'incontro di oggi alle 3:30 (le 21:30 in Italia, ndr) alla Casa Bianca. Dobbiamo proteggere e costruire le nostre industrie di acciaio e alluminio, mostrando allo stesso tempo grande flessibilità e cooperazione nei confronti di quelli che sono veri amici e ci trattano in modo giusto sia sul commercio, sia sul piano militare". Questo il primo tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di una giornata durante la quale è atteso l'annuncio sui dazi alle importazioni di acciaio e alluminio, molto contestati non solo a livello mondiale, ma anche da parlamentari repubblicani ed esponenti dell'amministrazione.