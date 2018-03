Leonardo: accordo con Nozomi Networks su cybersecurity

Roma, 8 mar. - Le infrastrutture critiche e industriali e i relativi sistemi di controllo (ICS - Industrial Control Systems) sono esposti in maniera crescente ad attacchi cyber e necessitano di maggiori livelli di protezione per sviluppare appropriate capacità di reazione. È questo l`obiettivo dell`accordo finalizzato da Leonardo e Nozomi Networks, leader nelle tecnologie di cybersecurity a protezione dei sistemi di controllo industriale. Scopo dell`accordo è incorporare le soluzioni Nozomi nel programma di protezione globale di Leonardo per la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, assicurando la rilevazione automatica del comportamento delle comunicazioni, nessun impatto per l`operatività dei sistemi industriali attraverso il monitoraggio passivo, il controllo analitico e l`identificazione continua delle minacce cibernetiche. L'offerta sarà disponibile per i clienti del programma di protezione globale di Leonardo in tutto il mondo.

"La minaccia cibernetica alle infrastrutture critiche, ai sistemi industriali e alle reti operative è sempre più pressante ed è in rapida crescita la domanda di una protezione più efficace - ha dichiarato Andrea Biraghi, managing director della divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni di Leonardo - Abbiamo avviato la collaborazione con Nozomi Networks, riconoscendo all`azienda la capacità di fornire un supporto decisivo nel rilevare, in modo tempestivo e proattivo, le anomalie, prevenendo le minacce, così come richiesto dai nostri clienti".