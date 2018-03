Bce conferma tassi ma toglie dal tavolo l'opzione di aumentare Qe

Roma, 8 mar. - Primo piccolo segnale di normalizzazione della linea da parte della Banca centrale europea. Nella sua comunicazione formale sulle decisioni di politica monetaria, l'istituzione ha rimosso l'opzione di procedere ad aumenti dell'ammontare del programma di acquisti di titoli, il quantitative easing attualmente previsto durare al ritmo di 30 miliardi di euro al mese fino al settembre del 2018. Precedentemente, su questo aspetto il comunicato diffuso al termine del Consiglio direttivo aggiungeva invece che il direttorio stesso era "pronto a incrementare il programma di acquisto di attività in termini di entità e/o durata".

A parte questo aspetto significativo, la comunicazione è rimasta invariata. E quindi il Qe stesso resta confermato fino a settembre e resta aperta anche la possibilità sui ulteriori proroghe. Mentre la Bce ha confermato come previsto a zero il principale tasso di interesse nell'area euro, allo 0,25 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e al meno 0,40 per cento il tasso sui depositi parcheggiati dalle banche presso la stessa istituzione.

Per ulteriori chiarimenti su questi e altri aspetti, ora l'attenzione di mercati e analisti si sposta sulla conferenza stampa esplicativa del presidente mario draghi alle 14 e 30.