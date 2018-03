Usa: ancora lontani da negoziati con Pyongyang

Washington, 8 mar. - Gli Stati Uniti sono "ancora molto lontani da un negoziato" con la Corea del Nord, dopo l'offerta di Pyongyang di una trattativa sulla denuclearizzazione: lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Rex Tillerson.

"Siamo ancora assai lontani, dobbiamo avere una visione chiara ed essere realistici: credo che il primo passo, come ho già detto altre volte, sia quello di avere un qualche tipo di colloquio riguardo a queste trattative perché non so ancora se esistano le condizioni per iniziare anche solo a pensare ad un negoziato", ha concluso Tillerson.