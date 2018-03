Fca, Sindacati: bene iniziativa enti locali, preoccupa Mirafiori -2

Torino, 8 mar. - "Bene la lettera aperta proposta oggi da Chiamparino per chiedere un incontro a Marchionne, ma l'utilità di questo incontro, oltre ad evidenziare una non scontata preoccupazione diffusa tra tutti i presenti, dipende da quanto si riuscirà a fare nelle prossime settimane" ha aggiunto Bellono, secondo cui i sindacati " devono partire dall'incontro di oggi per mettere a fattor comune quanto detto stamattina, incalzando insieme Fca già dai prossimi giorni, tanto più che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali è destinato a crescere ulteriormente a Mirafiori come a Grugliasco, come anche dell'indotto".

"Gli ammortizzatori sociali scadono non solo a Mirafiori ma anche nelle aziende dell'indotto che hanno meno protezioni" ha ricordato Roberto Di Maulo, segretario generale della Fismic, secondo cui: "Non si puo' aspettare il primo giugno, o che scadano gli ammortizzatori a settembre, e' necessario programmare prima dei ponti per mettere in sicurezzza i lavoratori, in attesa dei nuovi modelli che arriveranno solo a 2019 avanzato. E per fare questo non abbiamo molto tempo".