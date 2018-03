Fca, Sindacati: bene iniziativa enti locali, preoccupa Mirafiori

Torino, 8 mar. - Tutti compatti i sindacati metalmeccanici nel lodare l'iniziativa di Regione Piemonte e del Comune di Torino, che scriveranno una lettera all'a.d. di Fca, Sergio Marchionne per cheedre un incontro sul destino degli stabilimenti torinesi e in particolare di Mirafiori, prima che l'azienda presenti il piano industriale 2018-2022 il prossimo primo giugno a Balocco.

"Vedremo quali frutti darà questa iniziativa delle istituzioni. Non essendo stata presente l'azienda al tavolo di oggi in Regione Piemonte e' stato come vedere un film senza l'attore protagonista" ha chiosato Claudio Chiarle, segretario della Fim di Torino, al termine dell'incontro tra sindcati e enti locali in Regione Piemonte, sulle prospettive degli stabilimenti torinesi di Fca.

"Abbiamo sottolineato gli esuberi che gravano su Mirafiori, cioè 1.250 addetti che potrebbero vedersi espulsi dalla fabbrica. L'importanza di prevenire anziché curare è stata condivisa anche dagli enti locali" ha detto Dario Basso, segretario della Uilm.

"Occorre che anche nell'agenda del nuovo Governo le prospettive degli stabilimenti italiani di Fca siano al primo posto, così come il tema delle pensioni e degli ammortizzatori sociali" ha sollecitato Federico Bellono, segretario torinese della Fiom.