Usa, dopo la strage nel liceo la Florida approva legge su armi

New York, 8 mar. - Tre settimane dopo la strage in una scuola di Parkland, la Camera della Florida ha approvato definitivamente le prime restrizioni sulle armi in tre decenni, dando il via libera anche a uno stanziamento di 400 milioni di dollari per la sicurezza nelle scuole e per la salute mentale. Il voto (67-50) è arrivato dopo un dibattito di quasi otto ore.

Due giorni prima, era arrivato il voto (20-18) del Senato; ora, la proposta di legge (SB 7026) attende la firma del governatore della Florida, Rick Scott, che ha detto che parlerà con i familiari delle vittime (i morti sono stati 17, colpiti da un ex studente diciannovenne armato di un fucile semiautomatico), prima di decidere se approvarla o porre il veto.

Lunedì, il primo Stato a promulgare una nuova legge sulle armi dopo la strage di Parkland era stato l'Oregon, che ha imposto il divieto di possedere armi alle persone condannate per abusi domestici o stalking.

L'SB 7026 prevede l'innalzamento dell'età minima legale per l'acquisto di fucili e permette ai professori addestrati di portare armi a scuola; insoddisfatti molti democratici, che avrebbero voluto anche un divieto sull'acquisto di fucili d'assalto e caricatori ad alta capacità, sollecitato anche dai sopravvissuti alla sparatoria; la fine della sessione legislativa, prevista domani, imponeva di approvare una proposta rapidamente e, per riuscirci, è stato necessario un compromesso.

