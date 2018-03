8 marzo, Anzaldi: non dimenticare insulti M5s a deputate Pd

Roma, 8 mar. - "Per l'8 marzo non ci sono distinzioni di partito, tutti festeggiano giustamente la Festa delle Donne. Su questo la pensiamo tutti alla stessa maniera. Ma non tutti abbiamo lo stesso atteggiamento o le medesime credenziali. E` bene non dimenticare alcuni episodi gravissimi che hanno riguardato il Movimento 5 stelle come il caso vergognoso di Massimo De Rosa, deputato M5s nella legislatura appena finita. Chi può dimenticare come apostrofò le deputate del Pd, 'brave solo a fare p .'?". Lo scrive su facebook Michele Anzaldi del deputato del Partito democratico.

"Un episodio inaccettabile - prosegue Anzaldi - accaduto addirittura in sede parlamentare, in commissione, e quindi condiviso da tutto il loro partito. Il Movimento 5 stelle che oggi vorrebbe proporsi con un profilo 'istituzionale' è anche questo. Qualcuno ha allontanato De Rosa dalle istituzioni? Di Maio lo ha espulso? No, lo ha premiato con la candidatura a consigliere regionale della Lombardia e oggi festeggia la sua elezione".