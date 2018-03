Anas, a Milano mostra per celebrare i 90 anni della società

Roma, 8 mar. - Inaugurata oggi, la mostra "Mi ricordo la strada", curata da Emilia Giorgi e Antonio Ottomanelli, sarà esposta negli spazi del Salone Centrale della Triennale di Milano fino al 18 marzo. Racconta quasi un secolo di storia italiana attraverso le immagini di 10 grandi eventi che hanno mosso milioni di persone, utilizzando la strada sia come mezzo sia come metafora, per celebrare i 90 anni dell'Anas.

"Il vasto calendario di eventi in programma per il 90esimo anniversario di Anas - afferma il presidente Ennio Cascetta - rappresenta un`occasione preziosa per celebrare il ruolo fondamentale che Anas ha avuto nella modernizzazione del Paese, influenzandone lo sviluppo economico e culturale, a partire dalla data di fondazione dell`AASS nel maggio del 1928 fino all`ingresso nel Gruppo FS Italiane a gennaio del 2018, che è solo l`ultimo dei passi compiuti nel processo di continua trasformazione di un`Azienda che non si è mai fermata".

"Anas - sottolinea l`amministratore delegato Gianni Vittorio Armani - è oggi un`azienda rinnovata, che da tre anni a questa parte ha fatto del cambiamento la propria bussola. Un`azienda che ha attraversato nove decenni di storia nazionale e che, con uno sguardo al passato lavora per cambiare il presente e costruire il futuro. Per la prima volta dal Dopoguerra, Anas ha un volume di investimenti già interamente finanziati e, con l`ingresso nel Gruppo Fs Italiane, un nuovo assetto industriale capace di accrescere gli standard di qualità, efficienza e sicurezza della rete stradale nazionale".