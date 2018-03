Orologi Ue in ritardo a causa divergenze fra Serbia e Kosovo -2

Bruxelles, 8 mar. - In particolare, gli orologi delle radiosveglie, dei forni da cucina o dei sistemi di riscaldamento mostrano un ritardo che in alcuni Paesi come il Belgio ha raggiunto i sei minuti.

All'origine del problema vi sarebbe - secondo Belgrado - il prelievo di energia dalla rete elettrica europea (senza alcun contratto) da parte dell'ente per l'energia kosovaro, impossibilitato - secondo Pristina - ad importare l'elettricità dall'Albania a causa del boicottaggio serbo, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo.