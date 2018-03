Roma, 8 mar. - "Santa Croce oggi ha accolto tutto il mondo del calcio per l'ultimo ciao a Davide Astori. Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano con l'affetto e il senso di appartenenza che questa città possiede in modo unico. Spesso litigiosa e polemica, Firenze è anche una città che sa regalare amore in modo straordinario. Un pensiero alla piccola Vittoria, a Francesca, ai genitori, ai fratelli. Ciao Capitano #13". E' quanto scrive su Facebook Matteo Renzi.