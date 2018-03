Roma, 8 mar. - "L'alternanza di genere inserita nel Rosatellum ha incrementato la percentuale di donne in Parlamento? NO. Chi ha eletto più donne è, come nel 2013, il M5S garantendo libere candidature e libera scelta da parte degli iscritti ovvero meritocrazia. Buona festa della donna a tutti". Lo ha scritto Manlio Di Stefano del Movimento 5 stelle su twitter.