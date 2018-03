Lottomatica: al via nuovo sito mobile, gaming verso l'e-commerce

Roma, 8 mar. - Lottomatica presenta il nuovo volto del sito mobile e offre per la prima volta, al pubblico appassionato di gaming online, la possibilità di vivere finalmente un'esperienza di gioco in ottica e-commerce, guidata dalla personalizzazione. Il nuovo sito mobile è stato creato su misura per ogni tipo di giocatore che naviga il sito, mostra le proprie preferenze e riceve suggerimenti di gioco.

Una evoluzione che consente agli utenti di sfogliare l'ampia offerta di gioco come un catalogo online, in linea con le nuovissime piattaforme digitali che offrono una esperienza utente totalmente personalizzata. Anche la navigazione è più immediata: tutti i giochi online sono accessibili sul dispositivo mobile in un click, senza scaricare nulla. Ogni utile informazione può essere reperita facilmente anche da un utente che accede per la prima volta. Risultano ottimizzate tutte le funzionalità e l'accesso all'offerta di gioco, alle promozioni, alle novità proposte quotidianamente, è immediato e personalizzato. Semplificato anche l'intero processo di registrazione che consente di entrare nel mondo di Lottomatica in pochissimi step.

Il nuovo sito ha inoltre una veste grafica che privilegia la linearità delle immagini attraverso un approccio fotografico e attraverso un impatto grafico che garantisce la chiarezza. Resta invariato invece il maggior punto di forza di Lottomatica: il gioco sicuro. La garanzia di poter utilizzare il sito mobile, oltre che per giocare e divertirsi in libertà, anche per tenere sotto controllo il proprio saldo e per ricaricare il Conto Gioco in movimento, è ancor più rafforzata. Lottomatica ha voluto investire in particolar modo sul processo di restyling del canale mobile, dove le passioni del giocatore corrono sempre più velocemente. Uno strumento che può rappresentare sempre di più un punto di convergenza tra l'online e il retail.

"Abbiamo puntato sul restilying dell'm-site, - ha commentato Gianfranco Allocca, Senior Director Digital Business di Lottomatica - seguendo le tendenze del consumatore che mostra sempre di più l'esigenza di giocare in movimento e di voler effettuare le transazioni legate al gioco in totale sicurezza. Il nostro giocatore da oggi potrà utilizzare un sito mobile su misura con le sue abitudini di vita. Sono convinto che l'innovazione debba partire dall'analisi dei nuovi bisogni che l'utente mostra ogni giorno".