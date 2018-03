M5S: 2018 importante per amministrative, serve contributo di tutti

Roma, 8 mar. - "Il 2018 sarà un anno importante, e abbiamo bisogno del contributo di tutti voi. I Cittadini onesti devono entrare nelle istituzioni". Lo scrive il Movimento 5 stelle sul blog delle stelle.

"Le liste che desiderano concorrere alle elezioni amministrative della loro città sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle, devono inviare la richiesta di certificazione entro il 20 marzo 2018. Le liste che verranno inviate dopo quella data potranno non essere gestite - spiegano -. La procedura da seguire è descritta in questa pagina: https://www.movimento5stelle.it/crea-la-tua-lista.html. Leggete attentamente tutte le informazioni. E' importante che la documentazione che ci invierete sia corretta e completa, pena la mancata certificazione della lista".

"Si ricorda che è possibile certificare solo una lista in ogni città, e che le liste del MoVimento 5 Stelle non fanno alleanze con nessun'altra lista. Fino a che la lista non ottiene la certificazione non è autorizzata all'uso del simbolo e del nome del MoVimento 5 Stelle - precisano i pentastellati -. Fate attenzione ad inviare i nuovi moduli per la richiesta di certificazione! Le liste che hanno già provveduto all'invio della documentazione, dovranno inviarci SOLO il nuovo modulo di richiesta certificazione per ogni candidato (non devono essere inviati di nuovo i certificati penali e i documenti)".