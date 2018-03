8 marzo, Coldiretti: mimose e fiori per 1 donna su 2 -2

Roma, 8 mar. - La mimosa - spiega la Coldiretti - è una pianta che rilascia molta acqua attraverso la traspirazione e bisogna evitare che la perdita di liquidi faccia seccare rapidamente il fiore, per questo è bene tagliare quanto prima gli steli che devono rimanere per due ore in acqua pulita e inacidita con due gocce di limone. Vanno quindi collocati al riparo dal sole diretto e mantenuti in ambiente fresco e umido.

Nel linguaggio dei fiori la mimosa simboleggia forza e femminilità, mentre secondo l`aromaterapia è utile contro gli stati d`ansia, stress e tensione nervosa, facilita l`apertura verso gli altri e una buona disposizione verso il mondo. Dalla corteccia della mimosa si può estrarre il tannino, sostanza antibatterica vegetale dalla quale è possibile ottenere oli essenziali. Infine in cucina - conclude la Coldiretti - esiste anche una torta mimosa che è un dolce creato negli anni Cinquanta del secolo scorso nel Lazio e il cui nome è dovuto ai pezzetti di pan di Spagna sparsi in superficie, che ricordano proprio i fiori della mimosa.