Turchia chiede a Svezia consegna leader curdo siriano Muslim

Roma, 8 mar. - La Turchia ha chiesto alla Svezia l'arresto e l'estradizione il leader curdo-siriano Saleh Muslim ricercato da Ankara per "terrorismo". Lo ha detto il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu in una dichiarazione riportata dalla tv turca Ntv.

Si tratta della terza richiesta di estradizione inoltrata da Ankara nel giro di una settimana a tre Stati europee. In precedenza la Turchia ha fatto la stessa richiesta prima alla Repubblica ceca poi alla Germania per assicurarsi - per ora senza esito positivo - l'estradizone di Muslim, ex co-presidente del Partito Democratico curdo-siriano (PYD), braccio politico delle Unità di Difesa del Popolo (Ypg), considerata da Ankara un organizzazione "terroristica".