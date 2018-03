Gasparri: centrodestra ha diritto di tentare formare governo

Roma, 8 mar. - "I numeri sono chiari. La coalizione di centrodestra è passata dal 29 al 37,5 per cento, ha numeri maggiori sia alla Camera che al Senato ed ha tutto il diritto di tentare di formare il governo, con incarichi che tengano conto del risultato delle coalizioni e all'interno delle coalizioni. Non ci sono altre vie". Lo dichiara Maurizio Gasparri di FI.

"Già prima delle elezioni - prosegue - lo scherzetto della salita di Di Maio con la finta lista al Quirinale ha rappresentato uno strappo gravissimo. La democrazia va rispettata. Poi, se in Parlamento non ci saranno numeri, è la Costituzione che dice cosa si debba fare. E non bisogna nemmeno escludere che nuove elezioni possano esserci ben prima dei prossimi cinque anni. A questo anche il centrodestra e FI si devono attrezzare: tentare di formare il governo, non dimenticare il rapporto con gli italiani rilanciando la nostra organizzazione e il nostro partito. Ma di questo parleremo nei prossimi giorni".