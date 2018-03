Torino, 8 mar. - Il timore dei sindacati e' che il secondo modello per Mirafiori, oltre al Levante Maserati, non arrivi in tempo utile per scongiurare gli esuberi, visto che a settembre scadono gli ammortizzatori sociali.

Le istituzioni vogliono quindi incontrare Fca per avere certezze sulle prospettive degli stabilimenti piemontesi, prima di giugno.