Torino, 8 mar. - Una richiesta di incontro all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne verra' avanzata con una lettera ufficiale dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. E' quanto e'emerso al termine dell'incontro in Regione Piemonte con i sindacati metalmeccanici per parlare del futuro degli stabilimenti torinesi, in vista di settembre, quando scadranno gli ammortizzatori sociali.

Il primo giugno Fca presentera' a Balocco il piano industriale 2018-2022.