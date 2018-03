Fioramonti: governo M5S non è più utopia ma concreta possibilità

Roma, 8 mar. - "Un governo del Movimento 5 Stelle non è più utopia, ma una concreta possibilità. Potremo finalmente costruire l`Italia ad alta Qualità della Vita che abbiamo sempre sognato". Lo scrive Lorenzo Fioramonti, candidato ministro dello Sviluppo economico del M5S, sul blog delle stelle.

"Per riuscirci occorre avere ben chiare le priorità, che elencherò in pochi punti - spiega -: - mettere al centro dell`economia lo Stato Innovatore, che indirizzi lo sviluppo del Paese nei settori strategici attraverso maggiori investimenti, corregga gli squilibri della finanza speculativa ed eroghi direttamente parte del credito alle imprese per mezzo di una Banca pubblica - trasformare la politica industriale del Paese nella direzione dell`economia circolare, delle fonti rinnovabili e del decentramento energetico (autoproduzione e autoconsumo di energia) - sostenere la domanda interna e le micro, piccole e medie imprese che investono localmente, abbassando la pressione fiscale (Irpef, Irap) e semplificando il rapporto dei contribuenti con l`Agenzia delle Entrate (abolizione di centinaia di leggi dannose come lo spesometro, il redditometro e gli studi di settore) - creare, grazie ai tre pilastri precedenti, centinaia di migliaia di posti di lavoro stabili, in settori ad alto valore aggiunto e quindi ad alti salari - incidere sul debito pubblico grazie alle maggiori entrate derivanti dalla crescita occupazionale e allo spostamento di decine di miliardi di spesa improduttiva su voci di bilancio ad alto rendimento".

"L'Italia può offrire al resto del mondo una visione pionieristica dello sviluppo, dove a contare sia la Qualità della Vita complessiva e non solo parametri di produzione incompleti come il Pil", conclude il candidato ministro dello Sviluppo pentastellato.